لقيت ابنة ألكسندر دوجين، مستشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مصرعها بعد تفجير سيارتها في موسكو، في مؤامرة اغتيال كانت تستهدف الأب.

وتحدثت صحف محلية عن “مؤامرة اغتيال” في موسكو في وقت متأخر من يوم السبت، عن وفاة ابنة ألكسندر دوجين، مساعد فلاديمير بوتين المقرب، البالغ من العمر 60 عامًا، حسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

تفاصيل حادث الانفجار

وزعمت تقارير أن داريا دوجين كانت تقود سيارتها عندما انفجرت مما أدى إلى مقتلها، وذلك وفقًا للصحيفة البريطانية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، وقع الحادث بالقرب من Bolshiye Vyazyomy، وهي قرية صغيرة تقع في منطقة Odintsovsky في موسكو أوبلاست.

من هو ألكسندر دوجين؟

ويُعتقد أن دوجين كانت تقود سيارتها لاندكروزر برادو عندما انفجرت فجأة. وزعمت مصادر إعلامية أن السيارة المفخخة كانت تستهدف والدها.

ويعتقد أن ألكسندر دوجين هو العقل المدبر وراء تخطيط بوتين لغزو أوكرانيا. وقد أطلق عليه سابقًا اسم “راسبوتين” و”عقل بوتين”، بسبب التأثير الذى يُزعم أنه يحمله على الرئيس الروسى، فضلًا عن علاقتهما الشخصية الوثيقة.