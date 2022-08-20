تسبب حادث دهس حافلة ركاب لحشد في سقوط عشرات القتلى والجرحى في تركيا، حيث أسفر الحادث عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 21 آخرين.

حادث الدهس وقع بالقرب من مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد، صباح السبت.

قتلى من رجال الإطفاء:

من بين القتلى رجال إطفاء ورجال إنقاذ وفريق من الصحفيين، كانوا قد أرسلوا إلى موقع حادث سير سابق حيث انحرفت سيارة عن الطريق.

وتم على الفور إرسال فرق التعزيزات لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

وقال محافظ غازي عنتاب على تويتر: إن من بين القتلى “ثلاثة رجال إطفاء واثنين من عمال الطوارئ وصحفيَّيْن”، وذلك على الطريق بين غازي عنتاب ومدينة نيزيب المجاورة.