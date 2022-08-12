شهدت منطقة جازان ومحافظاتها، مساء أمس الخميس، هطول أمطار غزيرة، وحالة من التقلبات الجوية، وجريانًا للسيول بعدة مناطق.

فيديو | الآن أمطار غزيرة تشهدها منطقة جازان و محافظاتها#الإخبارية pic.twitter.com/jwtdL5ySI8 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 11, 2022

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.