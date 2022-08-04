نشرت الإدارة العامة للمرور صورًا لرجال المرور، وثقت من خلالها جهودهم في تسيير الطرق بمنطقة الباحة أثناء هطول الأمطار.

ونشر المرور لقطات لرجال المرور خلال تنظيم العملية المرورية في المنطقة، وسط جهود مستمرة لتسهيل حركة المركبات والسير.

تكاثف الجهود

وفي السياق نفسه؛ نشرت الامانة العامة لمنطقة الباحة صورًا تظهر جهود فرق الطوارئ وفرق النظافة بوكالة الخدمات للتعامل مع آثار الحالة المطرية التي تشهدها المدينة.



وقد عمل رجال النظافة على شفط المياه المتراكمة على الطرقات لتسهيل حركة السير.

موجة أمطار

وتتعرض الباحة لموجة شديدة من الامطار والعواصف الرعدية؛ فقد بدت الصواعق البرقية في السماء على منتزه الأمير مشاري ببني حسن شمال المنطقة، كما جرت بعض السيول في المنطقة تأثرًا بغزارة الأمطار.



وقد تراكمت المياه على بعض الطرق ما أثر على حركة السير في بعض مدن الباحة.

بدء المرحلة الثانية لبرنامج الاستمطار



يذكر أن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والمشرف العام على أعمال برنامج استمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام، أعلن بدء العمليات التشغيلية والرحلات الجوية للمرحلة الثانية لبرنامج الاستمطار على مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية والتي تشمل الطائف والباحة وعسير وجازان إضافة إلى سواحلها.



المناطق المستهدفة

وأوضح الرئيس التنفيذي خلال متابعته لسير عمليات الاستمطار على المناطق المستهدفة على المرتفعات الجنوبية الغربية من خلال غرفة العمليات الخاصة بالاستمطار التي أنشئت بمقر المركز الوطني للأرصاد بجدة، أن استمطار السحب للمرحلة الثانية تسير وفق المعد لها وأن العمليات الأرضية والجوية تحقق نجاحًا حسب التقديرات الأولية من المختصين والخبراء من خلال الجدول الزمني ودقة الطلعات الجوية في استهداف السحب، إضافة إلى ما يقوم به الفريق الفني للبرنامج من تحليل للبيانات المناخية الفصلية بصورة مستمرة لتحديد المناطق ذات الظروف الجوية المناسبة لبدء عمليات الاستمطار منها في المراحل القادمة بهدف زيادة الهاطل المطري على كافة مناطق المملكة.

امطار غزيرة على منتزه الامير مشاري ببني حسن شمال #الباحة الان

تصوير عبدالعزيز الزهراني pic.twitter.com/NaQSlRoa4p — طقس الجزيرة (@taqs01) August 4, 2022