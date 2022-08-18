أصبح مهاجم سيلتا فيغو الإسباني، سانتي مينا على بُعد خطوة من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي.

سانتي مينا ينضم للشباب معارًا

وأكدت صحيفة “La Voz de Galicia” الإسبانية، أن سانتي مينا وقع عقدًا مع نادي الشباب، لتمثيل صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن سانتي مينا في انتظار تجهيز تأشيرة السفر إلى السعودية، لإتمام الصفقة بشكل رسمي، مشددة على أن نجم الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا كان له دور كبير في إقناع اللاعب بالموافقة على العرض.

ويلعب المهاجم الإسباني صاحب الـ26 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو منذ عام 2019، قادمًا من فالنسيا، ويُشارك مع المنتخب الإسباني منذ عام 2013.

الشباب يبدأ الموسم بمواجهة الباطن

على الجانب الآخر، سيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يوم 26 أغسطس.