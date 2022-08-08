أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن “حزنه وغضبه من هجمات بغيضة” وقعت ضد مسلمين في ولاية نيومكسيكو.

وكتب في تغريدة: “أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألبوكيرك”.

تحقيق كامل:

وأضاف: “بينما ننتظر تحقيقًا كاملًا، أرسل دعواتي لأسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة.. لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في أمريكا”.

وتحقق شرطة نيومكسيكو في علاقة محتملة بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة ومقتل رجل مسلم آخر العام الماضي، بينما ترتفع مزيد من الأصوات لإدانة هذه الجرائم التي يحتمل أن تكون بدوافع عنصرية.

وقالت شرطة ألبوكيرك في بيان: إنها عثرت على “جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت”.

ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت: إنه في العشرينات من عمره ومسلم “أصله من جنوب آسيا”.

وأضاف البيان: “المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل مؤخرًا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضًا”.