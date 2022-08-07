أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن العزل الذي خضع له إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أظهرت اختباراته الجديدة سلبية مسحة “كوفيد-19” للمرة الثانية.

ممارسة بايدن للعمل

وأعلن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، عن سماحه لبايدن بعودته لممارسة أعماله بشكل مباشر، بعد اجتيازه اختبارًا سلبيًا آخر لفيروس كورونا.

وقال أوكونور في رسالة تسمح لبايدن بالسفر، إن الاختبار الذي أجراه بايدن اليوم الأحد أسفر عن نتيجة سلبية لليوم الثاني على التوالي، مضيفًا “أن بايدن سيعود بأمان إلى المشاركات العامة والسفر الرئاسي”.

وعقب نتيجة المسحة السلبية، خرج بايدن صاحب الـ79 عامًا، من البيت الأبيض، متوجهًا إلى مدينة ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

سفر بايدن الأول بعد إصابته بكورونا

ويعد هذا السفر الأول لبايدن خارج العاصمة واشنطن، منذ أواخر شهر يوليو الماضي، عندما أظهرت اختباراته الطبية لأول مرة نتائج إيجابية للفيروس، وعاد بعدها للعزل بعد استمرار أعراض كورونا لديه بعد 3 أيام من التعافي.

كما طمأن بايدن الصحفيين على صحته وخلع قناعه الطبي خلال خروجه من البيت الأبيض اليوم، قائلًا “أشعر أنني بحالة جيدة.. وأنه سُمح لي بالعودة”.

وكانت طبيب البيت الأبيض، أعلن أمس السبت، أن نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس جو بايدن جاءت “سلبية”.

ومن المقرر أن يسافر بايدن إلى كنتاكي غدًا الاثنين، حيث يخطط للقاء أسر وذوي ضحايا الفيضانات التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية.