قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر إلى القيادة السعودية على التزامها بالمباحثات التي أفضت إلى تمديد هدنة اليمن.

وقال بايدن بحسب “العربية”: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكدا التزامهما بتمديد الهدنة في اليمن.

خطوة مهمة:

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن تمديد هدنة اليمن كان موضوعًا رئيسيًّا في المباحثات مع القيادة السعودية، مشددًا على أن تمديد الهدنة في اليمن خطوة مهمة لكنها غير كافية على المدى الطويل.

كما قدم بايدن الشكر إلى القيادة العُمانية والسلطان هيثم على مساهمتهم في التوصل لتمديد هدنة اليمن.