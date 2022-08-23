أنهى تعليم النماص كافة الاستعدادات لاستقبال أبنائه و بناته الطلاب والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من شهر صفر لعام 1444هـ حيث إن الجاهزية العالية والانضباط والاجتهاد هي القيمة المستهدفة لبداية جادة.

وقد بدأت الاستعدادات منذ وقت مبكر حيث شملت زيارات ميدانية لسعادة مدير تعليم النماص الأستاذ عمر الغامدي وقيادات الإدارة لمتابعة احتياجات المدارس ورياض الأطفال ومعالجة أي تحديات للرقي بالبيئة التعليمية و بما يحقق أهداف التعليم العام ويتوافق مع رؤية الخير والنماء ٢٠٣٠ و يسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة مثالية.

وقد شملت الزيارات المشاريع الإنشائية ومشاريع التأهيل للمدارس والصالات الرياضية ومراكز الأنشطة الطلابية (بنين/بنات) والروضات ومتابعة عمليات الصيانة و الترميم في جميع المدارس.

وقد وجه الغامدي بأهمية سرعة إنجاز هذه المشاريع و عمليات التأهيل والصيانة والترميم بجودة عالية و وفق المواصفات المحددة و بإشراف ومتابعة مستمرة.

كما شملت الاستعدادات المبكرة متابعة ما يخص النقل المدرسي وصرف وإيداع الميزانية التشغيلية لجميع المدارس وعقد اجتماعات متواصلة للجنة الاستعداد لقياس نسب الإنجاز لجهود الإدارات والأقسام إضافة للاجتماع بجميع مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات ،وتنفذ زيارات ميدانية للمشرفين التربويين وفريق لجنة الاستعداد لجميع المدارس للتأكد من جاهزيتها لانطلاقة جادة ومميزة وفي بيئة مناسبة.

كما تم ترحيل المقررات الدراسية لجميع مدارس تعليم النماص بنسبة ١٠٠٪ إضافةً لعدد من الإجراءات المتخذة و التي تصب في مصلحة العملية التعليمية.

الجدير بالذكر أن الإدارة أعدت خطة للزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات لمتابعة الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد سعياً لدعم ومساندة مديري ومديرات المدارس لحل أي صعوبات أو تحديات في البيئة التعليمية.