توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الخميس المقبل على معظم مناطق المملكة، لافتًا استمرار الموجة الحارة على القطاع الشرقي خلال الأيام المقبلة. فيديو | المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: ابتداء من يوم الخميس القادم ستنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/beFF1UMEwN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 7, 2022

وقال عقيل العقيل لقناة “الإخبارية”: “إن الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، ونتوقع أن تكون درجات الحرارة 49 درجة يوم الاثنين في حفر الباطن والنعيرية، وتصل إلى 48 درجة مئوية على الساحل الشرقي”.

استمرار الحرارة ببعض المناطق

وأضاف العقيل: “أن الموجة الحارة ستستمر بتأثيرها على القطاع الشرقي ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض، وهناك تشكيلات من السحب على القطاع الغربي في عسير وجازان ومكة المكرمة”.

وتابع أنه ابتداءً من يوم الخميس القادم ستنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وغير مستبعد هطول الأمطار على الرياض والمنطقة الغربية.