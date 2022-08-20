بدأت الشركة المنفذة لطريق القيصومة – جامعة حفر الباطن بأعمال البنية التحتية للطريق البالغ طوله 9.2 كيلو مترات والمتفرع من طريق الملك فهد الدولي “الدمام” وصولًا إلى طريق الملك فيصل وبالتحديد عند كوبري دائري حفر الباطن المتعثر.

طريق الجامعة:

ويرتبط طريق الجامعة مستقبلًا مع الطريق المؤدي إلى دولة الكويت المتفرع أيضًا من طريق الملك فهد الدولي، ويختصر الطريق الجديد المسافة لسكان مدينة القيصومة من طلاب وطالبات جامعة حفر الباطن ولموظفي عدد من الجهات الحكومية الواقعة جنوب المحافظة.

صيانة جذرية:

وكان الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وضع في شهر يناير من العام الحالي حجر الأساس لمشاريع صيانة جذرية بتكلفة بلغت 40.2 مليون ريال شملت مشروع ربط طريق الملك فيصل بطريق الملك فهد (طريق حفر الباطن النعيرية) حيث سيتم تحسينه بطول 9.2 كيلو مترات، وبتكلفة 17.2 مليون ريال.