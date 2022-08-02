بدأت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على رفعه.

موافقة كريمة برفع الحواجز:

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم العمرة.

وأكد السديس أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصًا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنًا مع موسم العمرة.

استقبال المعتمرين:

وأضاف أن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة.