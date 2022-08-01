بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين 1 أغسطس، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور والقديم.

ويأتي ذلك بعد توحيد الصرف في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: