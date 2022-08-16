أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 57.

وقال البرنامج إنه يمكن التقدم بالاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ca.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 57

وكان برنامج حساب المواطن أودع 3.6 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 ملايين مستفيد، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و 133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل الدعم

وبين مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1974 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين 8.5 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 233 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 90% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 10%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مفيدًا أن 91% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 ريالًا للفرد المستقل.