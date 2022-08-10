أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (شركة حكومية) بالتعاون مع كلية السياحة والضيافة بجامعة تبوك في مدينة الوجه برنامج (رواد ضيافة البحر الأحمر) المنتهي بالتوظيف لتأهيل وتوظيف الكفاءات المحلية في قطاع السياحة والضيافة، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهل المطلوب:

شهادة الثانوية العامة.

المزايا:

مكافأة شهرية خلال مدة البرنامج.

التدريب في مشروع البحر الأحمر.

فرصة للمتميزين في التدريب لدى جامعة هونج كونغ بوليتكنك.

التوظيف في مشروع البحر الأحمر أو أحد الشركاء والمشغلين.

شهادة معتمدة من جامعة هونج كونغ بوليتكنك.

عن البرنامج:

سيستمر البرنامج لمدة سنتين وثلاثة أشهر، ليحصل الطلاب بعدها على شهادة الدبلوم المتوسط من جامعة تبوك ومُعتمدة من جامعة هونج كونغ بوليتكنك التي تتيح لهم العمل في مشروع البحر الأحمر. هذا البرنامج مصمم لإعداد الطلاب وتوفير منهج يدمج ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

عند اجتياز البرنامج سيكون الخريج مؤهلًا للعمل ضمن فنادق ومنتجعات وجهة البحر الأحمر أو أحد شركائها.

الشروط:

سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا.

أن يحمل شهادة الثانوية العامة.

حسن السيرة والسلوك.

المقابلات في مدينة الوجه.

الدراسة في مدينة الوجه.

الأهداف:

تزويد الشباب السعودي بالمهارات والمعرفة اللازمة لشغل وظائف المستقبل.

منح الشباب السعودي الفرصة ليكونوا جزءًا من تطوير وجهة البحر الأحمر السياحية الفاخرة.

فتح الأفق للتخصصات الدراسية التي تنسجم مع المتطلبات التشغيلية لمشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير.

تأهيل المواهب المحلية لدخول سوق العمل.

تمكين الشباب السعودي من قيادة مستقبل السياحة والقطاعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.

موعد بداية البرنامج:

يبدأ البرنامج يوم 28 أغسطس 2022 الموافق 1 صفر 1444هـ.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/01/18هـ الموافق 2022/08/16م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م، (اضغط هنا).