من المقرر أن يبدأ اليوم الاثنين ، سريان قرار تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 / بي 2) للمواطنين للولايات المتحدة الأمريكية، من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

تمديد صلاحية التأشيرات

السفارة الأمريكية لدى المملكة كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.

وأوضحت أن تسهيل السفر يسهم بشكل كبير في ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين.

السفر للسياحة والتجارة

وتابعت السفارة، أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم إعلانه في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت أنه بموجب برنامج الإعفاء من المقابلة، قد يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، والراغبون في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهراً، للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية.