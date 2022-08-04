أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الرابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

تفاصيل الدفعة:

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (90,541,696) ريالاً، لصافي كمية (52,159) طن، لعدد (140) مزارعاً.

يذكر أن كمية القمح المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (449,445) طن لعدد (1637) مزارعاً.

ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء:

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.