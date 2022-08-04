ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فستنطلق الجولة الأولى يوم الخميس الموافق 25 أغسطس من الشهر الحالي.

مواعيد قمم الدور الأول

بداية المباريات الكبرى تنطلق بداية من الجولة الخامسة بمواجهة النصر والاتحاد في مرسول بارك في الثاني من أكتوبر المقبل.

الهلال والشباب في الجولة السابعة وتُقام يوم 10 أكتوبر المقبل في ملعب ” الملز”.

الشباب يواجه الاتحاد في الجولة التاسعة على ملعب الملز يوم 17 ديسمبر المقبل.

النصر والهلال في الجولة العاشرة على ملعب مرسول بارك يوم 26 ديسمبر.

الاتحاد والهلال في جدة في السابع من يناير في الجولة الثانية عشرة.

الشباب والنصر في الجولة الـ13 يوم 14 يناير وتُقام في الملز.

وكان الهلال تُوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 بعد منافسة قوية مع نادي الاتحاد.