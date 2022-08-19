وجه الشيخ بدر المشاري شباب المشاهير إلى ضرورة مراعاة حق الوطن وحقوق المواطنين وعدم الانجراف وراء بريق الشهرة على حساب القيم الدينية والأخلاق والتقاليد المرعية في المجتمع.

اسلوبه بالنصح والتوجيه يهبل وسلسل سبحان من عطاه هالقبول😢🤎🤎🤎🤎 pic.twitter.com/OmV1vR5kxE — انا الواوي🇰🇼 (@rxil_00) August 18, 2022

تحذير المشاهير

وخلال مقطع فيديو تم تداوله تحدث المشاري عن الشهرة محذرًا المشاهير من التغاضي عن الأضرار أو المخاطر التي قد يقعون فيها بتخليهم عن الثوابت.

وقال الشيخ المشاري: “الشهرة أولها يسر وأوسطها يضر وآخرها قد يضر أيضًا” وتابع: “أنتم تمثلون هذا الوطن الكبير المملكة العربية السعودية الذي نفتخر كلنا بأننا نعيش في هذا البلد والمملكة لها حق على الجميع على مستوى قيادتها وعلى مستوى الوطن بل وحتى على مستوى كل مواطن”.

التفاعل مع حديث بدر المشاري

وقد تفاعل العديد من المغردين مع ما قاله الشيخ بدر بن نادر المشاري مؤكدين أنه نصح المشاهير وأخلص في نصيحتهم حفاظًا على هذا الوطن خاصة مع ما نلاحظه من انجراف بعض المشاهير وراء الشهرة والتخلي عن القيم والعادات والتقاليد المجتمعية بل ومنهم من يتسبب في إساءة للوطن.