بحضور وزير الثقافة التايلندي السيد إيثيبهول خونبلومي، والأستاذ عصام بن صالح الجطيلي القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك انطلقت يوم أمس الثلاثاء التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تنظِّمُها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بالسفارة، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي؛ بهدف تحفيز أبناء مسلمي تايلند لحفظ القرآن الكريم والتنافس فيه وذلك في فندق الميراث.

مسابقة حفظ القرآن الكريم

ويتنافس في التصفيات النهائية واحد وثلاثون متسابقًا ومتسابقة من أصل 388 الذين شاركوا في التصفيات الأولية من إجمالي 3000 من المتقدمين الذين من مختلف محافظات ومدن تايلند، حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع للفوز بجوائز المسابقة في فروعها الأربعة والتي تقدر جوائزها بنصف مليون ريال.

وفي هذا السياق، نوَّهَ القائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلند عصام بن صالح الجطيلي بالجهود المبذولة لإقامة المسابقة القرآنية الأولى في تايلند بهذا المستوى، ودعمها من القيادة الرشيدة التي تولي القرآنَ الكريمَ وأهلَه عنايةً خاصةً، كما ثمن المتابعة الدقيقة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال المسابقة والفعاليات المصاحبة لها، سائلًا الله تعالى التوفيق لجميع المشاركين فيها.

تسخير الإمكانات

من جانبه، أشادَ رئيس لجنه التحكيم عضو هيئة كبار العلماء رئيس مركز الوسطية والاعتدال الدكتور عبدالله نومسو، بتميِّز انطلاقة التصفيات الأولية وحسن الترتيب لها، وتسخير الإمكانات كافة لنجاح الأعمال وتميز مخرجات المسابقة، مؤكدًا أن إقامة المسابقة من أوجه عناية واهتمام قيادة المملكة بمسلمي تايلند الذين يقدرون الدور الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

الجدير بالذكر أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة سيقام يوم غدٍ الخميس بحضور وتشريف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلفة الشيخ عواد بن سبتي العنزي والقائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى تايلند وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية بالحكومة التايلندية.