يبحث المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عن البحث، عن بديل المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك بعد إيقافه لمدة 4 أشهر.

كواليس عقوبة حمدالله:

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت قرار أمس الثلاثاء بإيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ أمس، كما تم تغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.

المدرب نونو سانتو يفكر في الاعتماد على البرازيلي رومارينيو واللاعب هارون كمارا في الخط الهجومي لحين عودة حمدالله.

وتم إيقاف اللاعب المغربي لمدة 4 أشهر بداية من الثاني من أغسطس حتى الثاني من ديسمبر المقبل، وسيغيب عن أول 9 جولات للعميد في الدوري ثم يعود لاستكمال الموسم مع العميد.