تسعى إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع بديل للمهاجم السوري عمر السومة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يبحث عن البديل

وتبحث إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بالتشاور مع المدرب الأوروغوياني رويرت سيبولدي عن مهاجم هداف بديلًا لعمر السومة، خاصة أن تراجع مستواه الموسم الماضي تسبب في عدم فوز الفريق لمباريات عديدة.

وتعاقد النادي الأهلي مع التونسي يوسف العبدلي، إلا أنه يلعب في مركز الجناح، ولا يُسجل أهدافًا كثيرة في تجاربه الأخيرة، ما يدفع الإدارة لضم مهاجم هداف، خاصة أنها تسعى للتألق بدوري يلو والعودة سريعًا للعب وسط الكبار.

عمر السومة يرحل معارًا

وكان النادي العربي القطري قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًا مع عمر السومة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، كما وجه الشكر إلى إدارة النادي الأهلي على حُسن التعاون.

وجاء رحيل السومة في الميركاتو الصيفي الحالي، عقب هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد مسيرة مميزة، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).