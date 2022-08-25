كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا لـ موسم 2022/2023 عن مواجهات مثيرة في دور المجموعات.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022/2023

المجموعة الأولى ستكون مكونة من ” أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، جلاسكو رينجرز الإسكتلندي”.

المجموعة الثانية “بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي”.

المجموعة الثالثة ” بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي”.

المجموعة الرابعة ” آينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، أوليمبيك مارسيليا الفرنسي”.

المجموعة الخامسة ” ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، سالزبورغ النمساوي، دينامو زغرب الكرواتي”.

المجموعة السادسة ” ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار دونيتسك الأوكراني، سيلتك الإسكتلندي”.

المجموعة السابعة ” مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركي”.

المجموعة الثامنة “باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، ماكابي من الكيان الصهيوني”.