كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا لـ موسم 2022/2023 عن مواجهات مثيرة في دور المجموعات.
نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022/2023
المجموعة الأولى ستكون مكونة من ” أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، جلاسكو رينجرز الإسكتلندي”.
المجموعة الثانية “بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي”.
المجموعة الثالثة ” بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي”.
المجموعة الرابعة ” آينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، أوليمبيك مارسيليا الفرنسي”.
المجموعة الخامسة ” ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، سالزبورغ النمساوي، دينامو زغرب الكرواتي”.
المجموعة السادسة ” ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار دونيتسك الأوكراني، سيلتك الإسكتلندي”.
المجموعة السابعة ” مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركي”.
المجموعة الثامنة “باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، ماكابي من الكيان الصهيوني”.
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