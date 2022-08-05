أعلن برشلونة الإسباني، رحيل لاعب الوسط ريكي بويج، إلى فريق لوس أنجلوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فريق برشلونة في بيان رسمي له عبر موقع الفريق، أن برشلونة توصل باتفاق لانتقال ريكي بويج إلى لوس أنجلوس الأمريكي.

شرط برشلونة لعودة ريكي بويج

ويملك برشلونة الحق في استعادة اللاعب إذا رغب في أي وقت، مع وجود بند يؤكد أحقية الفريق الإسباني في استرداد 50% من قيمة انتقال ريكي، لأي فريق في المستقبل.

وقال بويج بعد رحيله عن برشلونة: “حان الوقت اليوم لتوديعكم جميعًا ولمنزلي ودرعي وجزء من حياتي. كوني من عائلة برشلونية، لم أفكر مطلقًا كطفل أنني سألعب يومًا ما في كامب نو لكن أحلام الطفولة، بالعمل والتفاني تتحقق. أستطيع أن أقول بكل فخر إنني حققت حلمي العظيم”.

وأضاف: ” لكل عشاق النادي، أود أن أخبركم أنني شعرت بدعمكم في كل دقيقة ارتديت فيها هذا القميص”.