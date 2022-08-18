لا يزال نادي برشلونة الإسباني يملك الأمل لإتمام صفقة الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير أيسر نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب برشلونة في ضم ماركوس ألونسو، بسبب تراجع أداء الإسباني خوردي آلبا مع البارشا في المواسم الأخيرة، حيث قال الصحفي الإيطالي الشهير دي مارزيو: إن ألونسو سينضم لـ برشلونة حتى صيف عام 2025 قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية بأغسطس الحالي.

10 ملايين يورو تحسم صفقة نجم تشيلسي لـ برشلونة:

وكانت تقارير صحفية إسبانية قالت في وقت سابق: إن رحيل ألونسو مرهون بنيل تشيلسي 10 ملايين يورو من برشلونة، وهو الأمر الذي يرحب به الفريق الكتالوني.

ويملك ألونسو عقدًا مع البلوز، حتى صيف 2023، بينما يبلغ الظهير الأيسر الذي بدأ مسيرته الرياضية مع ريال مدريد، من العمر، 31 عامًا.