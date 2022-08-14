أصبح اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبًا من الرحيل عن صفوف السيتي والانضمام لنادي برشلونة الإسباني، بعد تغريدته التي ألمحت لاقتراب رحيله عن السيتي.

وكان سيلفا شارك لـ دقائق أمام بورنموث أمس في الدوري الإنجليزي، كما كان في مباراة الجولة الأولى مما يعني أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا لا يفكر في الاعتماد عليه أساسيًا بالموسم الحالي.

برشلونة في الصورة

وقال سيلفا عبر حسابه في “تويتر” : “أداء رائع من الفريق، أريد شكر جميع من في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم التي أظهرتموها لي”.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة ألمح إلى عدم إمكانية ضم سيلفا خوفًا من توتر العلاقات مع مانشستر سيتي لكن الأمور قد تتغير قبل نهاية أغسطس الجاري.