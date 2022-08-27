أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظيفة شاغرة لخريجي البكالوريوس فما فوق وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
خبير الجودة في الإحصاء
المؤهلات والخبرة:
- درجة الماجستير في الرياضيات أو علوم الكمبيوتر أو إدارة المعلومات أو الإحصاء أو مجالات أخرى مماثلة. يفضل مستوى الدكتوراه.
- اعتماد الدورات التدريبية / ورش العمل المتعلقة بمجال جودة البيانات / الجودة الإحصائية.
- المعرفة بأخذ العينات / اختبار الجودة
- إثبات لمدة 8 سنوات من الخبرة المهنية المباشرة مع مكاتب الإحصاء الوطنية أو المنظمات الدولية أو الحكومات في تطبيق منهجيات وتقنيات الجودة الإحصائية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. اللغة العربية هي أحد الأصول.
رابط التقديم:
وللتقديم والاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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