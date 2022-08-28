أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية : أخصائي مراقبة موارد بشرية مدير عمليات موارد بشرية أخصائي تسويق. مدخل بيانات. مندوب مبيعات. بائع هاتفي. مدقق تذاكر. مترجم إداري. أخصائي توظيف. أخصائي خدمة عملاء. وغيرها رابط التقديم وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا).