أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:
المسميات الوظيفية :
- أخصائي مراقبة موارد بشرية
- مدير عمليات موارد بشرية
- أخصائي تسويق.
- مدخل بيانات.
- مندوب مبيعات.
- بائع هاتفي.
- مدقق تذاكر.
- مترجم إداري.
- أخصائي توظيف.
- أخصائي خدمة عملاء.
- وغيرها
رابط التقديم
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا).
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