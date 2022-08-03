أكد برنامج ريف أنه يتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة (القيمة المضافة) شهرياً بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

دعم الثروة السمكية

وفي وقت سابق؛ أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “برنامج ريف” البدء في صرف تعويضات صيادي الأسماك ضمن قطاع الثروة السمكية.

وقال برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه سيتم البدء في صرف تعويضات صيادي الأسماك، الخميس 22 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 21 يوليو 2022م.

آلية دعم قطاع العسل

كما أوضح برنامج ريف أنه يتم الدعم لقطاع العسل حتى 30 صندوق نحل حديثاً ولمرة واحدة فقط.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.