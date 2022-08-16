أعطت بريطانيا، الضوء الأخضر لجرعة تستهدف كلا من فيروس كورونا الأصلي وسلالته المتحورة “أوميكرون”.

أول دولة توافق

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، تعتبر بريطانيا أول دولة توافق على اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي أنتجته شركة الأدوية الأمريكية موديرنا.

وتفصيلا، منحت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية “إم.إتش.آر.إيه” هذا اللقاح ثنائي التكافؤ، موافقة مشروطة باعتباره “جرعة تنشيطية للكبار”.

ومن المتوقع الآن أن تصدر اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية توصية بشأن الكيفية التي يجب بها طرح اللقاح في البلاد.

استجابة مناعية قوية

واستند قرار الهيئة البريطانية، إلى بيانات تجارب سريرية، أظهرت أن هذه الجرعة التنشيطية حفزت “استجابة مناعية قوية” ضد كل من أوميكرون والفيروس الأصلي الذي ظهر عام 2020، مشيرة إلى أنه لم تظهر مخاوف خطيرة بشأن السلامة من هذا اللقاح.

وكانت موديرنا قالت في يونيو الماضي، إن بيانات التجارب أظهرت أنه عند إعطاء اللقاح باعتباره جرعة رابعة، فإن هذه الجرعة المهيأة للسلالة زادت الأجسام المضادة التي تحيّد الفيروس بمقدار ثمانية أمثال في مواجهة أوميكرون.