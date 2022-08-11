كشفت لقطات جوية عن تأثير الموجة الحارة في بريطانيا، حيث تسببت في جفاف المحاصيل بالنسبة للمزارعين، كما بدت المناظر الطبيعية الشاسعة أشبه بالصحراء وذلك في المناطق التي عادة ما كانت تمتلئ بمساحات خضراء شاسعة.

موجة جفاف شديدة

وتعاني إنجلترا حاليًا من موجة جفاف هي الأشد منذ عام 1935 مع درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية لأول مرة في تاريخ البلد، وحاليًا يمكن رؤية بقع من العشب المحروق في جميع أنحاء الريف البريطاني في الصور الجوية الملتقطة حديثًا؛ حيث تتزايد المخاوف بشأن نقص المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

انتشار الحرائق في بريطانيا

قام مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا برفع مؤشر شدة الحرائق إلى مستوى استثنائي، وهو الأعلى على الإطلاق، في معظم جنوب إنجلترا وويلز، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 38 مئوية في نهاية هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، شهدت المملكة المتحدة انتشارًا كثيفًا للحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وعانت أوروبا بشكل عام من هذه الظاهرة مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه العديد من المنازل نقصًا في المياه، مما أثر على 15 مليون شخص؛ وذلك بسبب جفاف خزانات المياه الأمر الذي أجبر الحكومة البريطانية على فرض عدة قوانين مثل حظر استخدام خراطيم المياه.

ومن جهة أخرى، انخفضت مستويات المياه في نهر جرانتا، ففي حين أنه لا زال يتدفق إلا أن مستوياته اصبحت أقل بكثير من المعتاد.