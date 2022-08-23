وقع أكثر من 100 ألف بريطاني على عريضة تدعو إلى عدم دفع فواتير الطاقة المنزلية المرتفعة؛ وذلك احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، مع تسجيل نسبة تضخم فاقت الـ10% لأول مرة منذ 40 عامًا.

إجراءات وتدابير عملية:

وحث رئيس الوزراء بوريس جونسون، شركات الكهرباء والغاز على اتخاذ إجراءات وتدابير عملية من شأنها مساعدة العائلات التي لا يمكنها تسديد الفواتير مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.

وحسب المعلومات، اجتمع وزير المالية والخزانة ناظم زهاوي يجتمع بممثلي هذه الشركات دون الكشف عن فحوى الاجتماع وما إذا تم التوصل إلى أي حلول أو قرارات في هذا الصدد.

يذكر أنه جرت العادة في بريطانيا أن مثل هذه اللوائح عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي إذا فاقت عتبة الـ100 ألف، يضطر البرلمان إلى عقد جلسة نقاش استجابة لهذه الإرادة الشعبية.

قلق سياسي واقتصادي:

وتأتي هذه العريضة وسط قلق سياسي وآخر اقتصادي في المملكة المتحدة على غرار العديد من الدول الغربية في ظل مخاوف وصول نسبة التضخم مع نهاية العام الحالي ما بين 13 إلى 15%.

كما أن الشركات المعنية بتزويد البيوت بالطاقة الكهربائية والغازية لا تعرف كيف ستتعامل مع هذا التطور الجديد أو ما يعرف “بالعصيان المدني”، فيما حكومة جونسون شبه مشلولة في وقت يتم فيه البحث عن رئيس وزراء جديد، وأحزاب المعارضة تطرح تصوراتها في كيفية التعاطي مع هذه الأزمة.