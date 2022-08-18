ندد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد دونالد ترامب، دخول عناصر مكتب التحقيقات “أف بي آي” الأسبوع الماضي إلى منزل الرئيس السابق، في فلوريدا وتفتيشه،

و حسب قناة “العربية”، قال بولتون في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إنه يتفق مع مخاوف وزارة العدل بشأن الإفراج عن الشهادة الخطية التي استخدمتها لإقناع قاض بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه سبب وجيه لتفتيش بيت ترامب في منتجع مارالاغو الخاص به بحثا عن وثائق سرية.

لا تكون مقبولة

لكنه أضاف أن سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات الجارية، قد لا تكون مقبولة في مثل هذه الأجواء السياسية المشحونة.

وأشار: “الوزارة مترددة جدا في فعل ذلك لأسباب وجيهة، لكنني أعتقد أنه يتعين عليهم أن يكونوا أكثر إبداعاً نظرا لعاصفة النار السياسية التي يواجهونها”.

أكوام من الأوراق

إلى ذلك، كشف أن ترمب كانت لديه القدرة على تكديس كميات كبيرة من الأوراق، وأنه يتذكر رؤية “أكوام وأكوام” منها داخل غرفة الطعام بالبيت الأبيض.

كما ذكر أن الرئيس السابق تلقى خلال عهده، عدة رسائل من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، دخلت إحداها إلى البيت الأبيض دون المرور بعمليات التدقيق المناسبة.

لكنه أشار إلى أنه تمكن لاحقا من الحصول على تلك الرسالة وفحصها، لكنه لم يستطع الوصول إلى رسائل أخرى. وأضاف متذكرا ما حدث: “احتفظ بها في ملف في أحد مكاتب السكرتارية، وعلمت أيضاً أنه أطلع عددا من الأشخاص عليها”.