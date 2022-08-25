وجه جمع كبير من جمهور الهلال اللوم للحكم ماجد الشمراني حكم مباراة أزرق الرياض ضد الخليج في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/2023.

إحدى اللقطات في المباراة، أظهرت تدخلًا عنيفًا من أحد لاعبي الخليج على قدم المالي موسى ماريجا محترف أزرق الرياض، مما كان يستوجب الطرد المباشر لكن الحكم لم يطرد لاعب الخليج.

جماهير الهلال تنتقد الحكم !

جماهير أزرق الرياض، انتقدت ما فعله الحكم، مؤكدة أنه على ما يبدو أن بطل الدوري السعودي بالموسم الماضي سيعاني مع الأخطاء التحكيمية مبكرًا وبداية من الجولة الأولى.

ويقود ماجد الشمراني مباراة الخليج ضد الهلال اليوم، ويساعده هشام الرفاعي وسعد الشبرمي، وسيكون تركي هشلان حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.