أعلن الرئيس الأمريكي السابق. دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية قد داهموا وفتشوا منزله بمار أيه لاغو بولاية فلوريدا.

تفاصيل مقتضبة بشأن الاقتحام

وبحسب قناة “العربية”، قال ترامب: “منزلي الجميل بمار أيه لاغو في بالم بيتش بفلوريدا، يخضع حاليًا للحصار والمداهمات من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

ووصف ترامب هذه المداهمة على منزله بأنها مفاجئة وغير ضرورية أو مناسبة، لافتًا إلى أن ذلك جاء بعد العمل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ولفت إلى أن عملية المداهمة تعد “سوء تقدير” من الادعاء العام و”تسليح” لنظام العدالة، مشيرًا إلى أن الهجوم شنه ديمقراطيون راديكاليون ضده حيث لا يريدون أن يترشح للرئاسة 2024.