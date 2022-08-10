وصلت، قبل قليل، بعثة فريق نخبة دوري المدارس لكرة القدم إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، لاستكمال المعسكر الإعدادي.

فريق دوري المدارس في لشبونة

واستقبل ممثلا سفارة السعودية في لشبونة، سعود الحازمي وبدر المجيول، بعثة دوري المدارس برئاسة رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، علي الشعيلان، في مطار لشبونة.

ومن المقرر أن يواجه فريق نخبة دوري المدارس لكرة القدم، فريق بنفيكا يوم 13 أغسطس، على أن تعود البعثة إلى جدة يوم 16 من الشهر ذاته.

تفاصيل معسكر الفريق في مدريد

وانطلق المعسكر التطويري في الأول من أغسطس بمدريد، وبدأ اللاعبون أداء التدريبات الجماعية في اليوم التالي، قبل أن يخوض أولى مبارياته الودية ضد خيتافي، يوم 6، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 4/ 1.

ولعب الفريق ضد ريال مدريد تحت 17 عامًا بالأمس، في ختام معسكره الإعدادي بإسبانيا، وخسر ضد المرينغي بهدف دون، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).