أكدت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، اليوم الجمعة، خضوعها لفحص مخدرات، على أن تصدر النتيجة الأسبوع المقبل، مؤكدة عدم تعاطيها أي مخدر في حياتها.

وقالت في تصريحات لوكالة رويترز: “لم أتعاطَ المخدرات قط في حياتي”.

حالة الجدل:

وقد أثارت رئيسة الوزراء الشابة حالة من الجدل بعدما تسربت لها مقاطع فيديو وهي ترقص خلال حفل خاص مع مجموعة من أصدقائها، بشكل وصف بـ”الفضائحي”.

ودافعت سانا البالغة من العمر 36 عامًا عن تصرفها قائلة: “مقاطع الفيديو هذه خاصة وتم تصويرها في مكان خاص، أنا مستاءة جدًّا من نشرها وعرضها بتلك الطريقة على العامة”.

كما أكدت غضبها من تسريب مقاطع الفيديو، لافتة إلى أن تسريبها ينافي الخصوصية.

مطالبات بفحص مخدرات:

وقد ظهرت رئيسة الوزراء ترقص مع خمسة آخرين أمام الكاميرا، وتقوم ببعض الحركات التي وصفها معارضون بـ”الخليعة”.

وقد أثارت هذه المقاطع موجة من الغضب خصوصًا من الأوساط السياسية إذ طالب ميكو كارنا، النائب المعارض، بضرورة إخضاعها لاختبار المخدرات.