سيطر مسلحون مجهولون على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، عقب وقوع انفجار سيارتين مفخختين وإطلاق نار.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن الشرطة الصومالية قولها: إن مهاجمين مجهولي الهوية سيطروا على فندق بالعاصمة مقديشو بعد انفجار سيارتين ملغومتين وإطلاق نار داخله.

فندق يرتاده مسؤولون:

فيما ذكرت قناة “العربية”، أن مسلحي حركة الشباب الصومالية استهدفوا المسؤولين الصوماليين في فندق الحياة بمقديشو.

وذكرت مصادر أمنية أن 3 مسلحين من حركة الشباب اقتحموا فندقًا يرتاده مسؤولون حكوميون وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.