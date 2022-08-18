بحضور ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، تمت مساء أمس الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

معلومات عن العروس:

اسمها رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، سعودية ولدت في الرياض في 28 أبريل 1994.

أتمت رجوة دراستها الثانوية في السعودية، وأكملت التعليم العالي في الهندسة المعمارية من جامعة سيراكيوز في مدينة نيويورك.

قراءة الفاتحة جرت في منزل والد رجوة بالعاصمة الرياض، بحضور ملك المغرب والملكة رانيا العبدالله.

تهنئة الأمير محمد بن سلمان:

في سياق متصل، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًّا، مساء أمس، بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وسأل سمو ولي العهد الله عز وجل لهما التوفيق والحياة السعيدة.

تعليق الأميرة رانيا:

وقالت الأميرة رانيا في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “رجوت الله- مثلي مثل كل أم- أن يرزقك خيرًا وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة- الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير”.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، في بيان لها: “بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، تمت الأربعاء التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من أغسطس عام 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف”.

تهنئة الديوان الملكي الهاشمي:

وأضافت: “جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف”.

وتابعت: “الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء”.