أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، جوازات سفر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تم مصادرتها خلال مداهمة منزله الأسبوع الماضي، وفقًا لقناة “العربية”.

إعادة جوازات السفر لترامب

وأكد ترامب في بيان أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعادا جوازات سفره بعد أخذهما خلال مداهمة مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعد أن اتهم ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي، بسرقة جوازات سفر خاصة به أثناء مداهمة منزله.

العدل الأمريكية تقر بالاتهامات

واعترف مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، بصحة الاتهامات التي وجهها ترامب بأن السلطات استولت على ثلاثة جوازات سفر من منتجع مارالاجو الخاص به خلال مداهمة الأسبوع الماضي.

وعرض المسؤولون، إعادة جوازات سفره الثلاثة المُصادرة من منزله، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني الاثنين كشفها المتحدث باسم ترامب.

وفي المراسلات، أكد جاي برات رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل، اتهامات ترامب العلنية.

سرقة الجوازات

وجاء اعتراف وزارة العدل رداً على تغريدة من نورا أودونيل، مذيعة أخبار المساء لقناة “سي بي إس” CBS، التي زعمت أن مصدراً في وزارة العدل أبلغها أن الوزارة ليست بحوزتها جوازات السفر.

وكان ترامب كتب على منصته “تروث سوشيال “: “في الغارة التي نفذها عناصر الـFBI على مارالاجو ، سرقوا جوازات سفري الثلاثة (واحد منهم منتهي الصلاحية)، بالإضافة إلى أشياء أخرى”.

وأضاف أن هذا اعتداء على خصم سياسي على مستوى لم يحدث سابقًا في البلاد، واصفًا إياها بأنها “دولة عالم ثالث”.