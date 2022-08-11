قررت بريطانيا إطلاق حملة لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاحات الوقاية من شلل الأطفال في العاصمة لندن لمن تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

عودة شلل الأطفال

يأتي ذلك في ظل ما شهدته لندن من تجدد انتشار فيروس شلل الأطفال لأول مرة منذ الثمانينيات.

ورصدت وكالة الأمن الصحي 116 فيروسًا لشلل الأطفال في 19 عينة صرف صحي هذا العام في لندن، بعد أن أصدرت تحذيراً في البداية بأنها رصدت الفيروس في يونيو الماضي.

وقالت الوكالة إن مستويات الفيروس التي رُصدت والتنوع الجيني، يشيران إلى أنه ينتشر في عدد من أحياء لندن.

عدم رصد حالات

ولم يتم رصد أي حالات حتى الآن، لكن في محاولة لاستباق أي تفش محتمل، وجهت السلطات دعوة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام إلى تلقي جرعة تنشيطية من اللقاح، إلى جانب إعلانها بالفعل عن حملة لتتبع الأطفال على نطاق أوسع.

وتتباين معدلات التحصين في أنحاء لندن لكنها تظل في المتوسط تحت معدل التغطية البالغ 95 بالمئة، الذي تقترح منظمة الصحة العالمية أنه ضروري لإبقاء شلل الأطفال تحت السيطرة، حسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.

لكن قدرة مرض شلل الأطفال على استعادة موطئ قدم، وإن كان محدودا، في كنف منظومة صحية متقدمة، ينذر بأن الفيروس لا يزال قادرا على أن يعود ما دام الطب لم يقض عليه نهائيا.