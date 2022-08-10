أشاد مغردون بالصفقة الجديدة لنادي الشباب برئاسة خالد البلطان وتعاقده مع الجابوني الدولي آرون بوبيندزا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

شكرا خالد البلطان

وأطلق المغردون وسمًا بعنوان شكرا خالد البلطان، مؤكدين خلاله على أن هذا الرجل صنع صوتًا شبابيًا قويًا، ونافس الأندية الجماهيرية منفردًا.

وقال أحد المغردين “لايستطيع أي شبابي عاشق للكيان أن يوفيك حقك بكلمة واحدة يا أبو الوليد.. الله يسعدك ويبيض وجهك على ما قدمت وتقدم لهذا الكيان العظيم”.

جلب أفضل اللاعبين

ووجه آخر الشكر لخالد البلطان قائلا إنه ما زال يسير وحيدًا، وأي كلمة شكر لا توفي حقه.

وأكد مغرد أن البلطان يواصل جلب أفضل اللاعبين، وذلك بعد التعاقد مع آرون بوبيندزا، موجهًا الشكر له من القلب، فيما أشار آخر إلى أنه حفظ حقوق الشباب وطموح المشجعين أصبح أعلى بالصفقات الجديدة.

وكان نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أعلن في وقت سابق عن تعاقده رسميًا مع الجابوني الدولي آرون بوبيندزا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

التعاقد مع آرون بوبيندزا

ووقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع آرون بوبيندزا، لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، قادمًا من صفوف العربي القطري، وتمنت الإدارة التوفيق للاعب في مسيرته مع الفريق.

وخاض آرون بوبيندزا 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي القطري في جميع البطولات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وتسعى إدارة نادي الشباب لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الحالية، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب بالموسم الجديد، وارتبط اسمه بالمهاجم الإسباني سانتي مينا.