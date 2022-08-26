بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قامت طائرتا إخلاء طبي تابعتان للخدمات الصحية في وزارة الدفاع بنقل 16 مواطنًا من مصابي حادث مدينة ريزا، لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.

وفي وقت سابق، أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا، بأنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م)، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددًا من السياح في مدينة “ريزا” شمال تركيا، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.

وقوف على الحادث:

وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.