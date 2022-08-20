يشعر فئات عريضة من جماهير الأهلي بالإحباط الشديد، وذلك بعد رحيل 6 لاعبين من العناصر الأساسية عن صفوف الفريق الكروي الأول نتيجة الهبوط لـ دوري يلو.

رحيل 6 لاعبين يُقلق الجماهير:

ورحل عن الراقي في سوق الانتقالات الصيفية كل من “السوري عمر السومة، عبدالرحمن غريب، البرازيلي كارلوس إدواردو، المقدوني أليوسكي، حسين المقهوي، عبدالله حسون”.

وترى الجماهير أن رحيل اللاعبين المتتالي بسبب وضع الفريق سيؤدي لـ كارثة أكبر وهي البقاء في دوري يلو أو ربما تراجع النتائج والهبوط لدوري الدرجة الثانية، خاصة أن جماهير الراقي تشعر بالتشاؤم مما هو قادم.

عبدالرحمن غريب آخر الراحلين لن يعود إلى الراقي حيث انضم لنادي النصر لمدة 4 سنوات، بينما قد يفكر السومة في العودة، في حال عاد الفريق لدوري المحترفين السعودي مرة أخرى.

إدارة الأهلي تُبرئ نفسها !

وبسبب الانتقادات المتواصلة لإدارة ماجد النفيعي حول عدم قدرتها على إقناع اللاعبين بالبقاء أصدر النادي بيانًا اليوم بعد رحيل عبدالرحمن غريب قال فيه: “بعد نهاية مواجهات الموسم الماضي قدم اللاعب طلبًا لإدارة النادي يوضح فيه رغبته بالرحيل وعدم الاستمرار، وذكر أن رغبته تأتي في الانتقال لناد آخر بحثًا عن التواجد مع المنتخب السعودي بكأس العالم 2022 بقطر”.

وأضاف البيان: “وعند عودة الفريق للتدريبات، استمر غريب في طلبه بالرحيل عن صفوف النادي رغم المحاولات بإقناعه بالبقاء في الأهلي خاصة بعد أن جدد عقده لمدة 3 سنوات، وأثناء معسكر الفريق في تركيا تواجد وكيل أعمال اللاعب لإبداء رغبة موكله بالرحيل، كما قرر غريب الرحيل وعدم دخول التدريبات الجماعية لكي يُسمح له بالرحيل، حيث قدم إيميل رسمي للنادي بضرورة بيعه والاستفادة منه ماليًّا ببيع المدة المتبقية من عقده”.