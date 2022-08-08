في حادثة صادمة؛ تخلصت سيدة يمنية من زوجها بقتله، ثم دفن جثمانه في حظيرة الأبقار أسفل منزلهم، في إحدى البلدات بمحافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر في الشرطة اليمنية: “إن عمليات البحث عن القتيل مستمرة منذ أسابيع، بعد اختفائه بشكل مفاجئ”.

التخلص من الجثمان

وأضافت في تصريحات صحفية: ” إن المغدور قتل على يد زوجته، وقد حاولت التخلص من الجثة عن طريق دفنها في حظيرة للأبقار أسفل المنزل”.

وكشفت التحقيقات عن نشوب خلافات أسرية بين الزوج وزوجته، بعد زواجه بأخرى، في الوقت الذي خافت فيه الزوجة الأولى من إنجاب الثانية أطفالًا يرثون زوجها؛ ما دفعها لارتكاب جريمتها في ليلة عيد الأضحى الماضي.