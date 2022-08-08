أكد بيدري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، بعد مباراة برشلونة ضد بوماس المكسيكي، أن فريقه سينافس بكل قوة ضد ريال مدريد الإسباني.

ملخص مباراة برشلونة ضد بوماس

وكان البارشا تمكن من الفوز على فريق بوماس بسداسية دون رد، أحرزها كل من ليفاندوفسكي وبيدري هدفين وعثمان ديمبيلي وأوباميانج وفرينكي دي يونج.

وقال بيدري بعد المباراة: “كانت مباراة أردنا أن نفوز بها من أجل الجمهور، لدينا الكثير من التفاؤل”.

وتابع: “نحن برشلونة، دائمًا نبحث عن الألقاب وخصوصًا هذه السنة، الفريق مستعد، الآن نتطلع لبداية الدوري الإسباني”.

يذكر أن نادي برشلونة سيواجه فريق رايو فاييكانو يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لـ موسم 2022/2023.

وكان نادي برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني في آخر 3 سنوات بواقع مرتين لـ ريال مدريد ومرة لنادي أتلتيكو مدريد.

هل يعود ميسي إلى برشلونة ؟

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية بعد مباراة برشلونة ضد بوماس ما تردد مؤخرًا حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة لـ نادي برشلونة، بعد تصريحات خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وقال لابورتا خلال تصريحات صحافية نهاية يوليو الماضي: “أشعر بأنني مدين لليونيل، أتمنى تواجده مع برشلونة في نهاية مسيرته، مع تصفيق حار له في كل ملعب، أعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك”.

وذكر مصدر مقرب من ميسي لـ صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن كل ما تردد حول اقتراب ميسي من العودة للنادي الكتالوني مجرد شائعات، مشيرًا إلى أن تصريحات لابورتا بهذا الصدد كانت كاذبة.