أكد بيدري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، بعد مباراة برشلونة ضد بوماس المكسيكي، أن فريقه سينافس بكل قوة ضد ريال مدريد الإسباني.
ملخص مباراة برشلونة ضد بوماس
وكان البارشا تمكن من الفوز على فريق بوماس بسداسية دون رد، أحرزها كل من ليفاندوفسكي وبيدري هدفين وعثمان ديمبيلي وأوباميانج وفرينكي دي يونج.
وقال بيدري بعد المباراة: “كانت مباراة أردنا أن نفوز بها من أجل الجمهور، لدينا الكثير من التفاؤل”.
وتابع: “نحن برشلونة، دائمًا نبحث عن الألقاب وخصوصًا هذه السنة، الفريق مستعد، الآن نتطلع لبداية الدوري الإسباني”.
يذكر أن نادي برشلونة سيواجه فريق رايو فاييكانو يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لـ موسم 2022/2023.
وكان نادي برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني في آخر 3 سنوات بواقع مرتين لـ ريال مدريد ومرة لنادي أتلتيكو مدريد.
هل يعود ميسي إلى برشلونة ؟
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية بعد مباراة برشلونة ضد بوماس ما تردد مؤخرًا حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة لـ نادي برشلونة، بعد تصريحات خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.
ورحل النجم الأرجنتيني إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما فشلت إدارة برشلونة في تمديد عقده، بسبب الأزمة المالية التي عانى منها النادي الكتالوني.
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