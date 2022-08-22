يضع نادي النصر عينيه على ضم صفقة ثانية، أبدى نادي الهلال رغبته في ضمها لكن عقوبة منع التسجيل التي يُعاني منها تُفيد أصفر الرياض في التحرك لحسم الصفقة.

وكان أصفر الرياض بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا نجح في ضم كل من ” الكولومبي دايفيد أوسبينا، البرازيلي لويز جوستافو، الإيفواري غيسلان كونان، عبدالرحمن غريب”.

النصر يدخل بقوة في سوق الانتقالات

الهلال كان رغب في ضم عبدالرحمن غريب لكن منع التسجيل جعل اللاعب يحول وجهته لنادي النصر حتى صيف 2026.

أصفر الرياض يرغب أيضًا في ضم البرازيلي إيفرتون ريبيرو لاعب نادي فلامنجو البرازيلي، وهي صفقة يريد الهلال حسمها لتدعيم مركز صناعة اللعب لديه وفقًا للأنباء المتداولة.

عرض النصر لضم إيفرتون ريبيرو

الصحفي البرازيلي خورخي نيكولا ذكر أن النصر سيرفع عرضه فوق الـ7 ملايين دولار أمريكي لحسم صفقة إيفرتون.

اللاعب البرازيلي إيفرتون ريبيرو صاحب الـ33 عامًا سبق له اللعب في صفوف أندية ” كورينثيانز البرازيلي، كروزيرو البرازيلي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، فلامنجو البرازيلي”.

ويتواجد ريبيرو في صفوف فلامنجو منذ عام 2017.

جدير بالذكر أن أصفر الرياض يسعى بقوة لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على ألقاب ” دوري المحترفين، كأس الملك، كأس السوبر السعودي”.

ولم يُتوج أصفر الرياض بلقب دوري المحترفين منذ موسم 2018/2019 مع مدربه البرتغالي الأسبق روي فيتوريا.