انتهت مباراة فاركو ضد الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2021/ 2022، بفوز نادي الزمالك بهدف دون رد ليقترب خطوة من حسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ملخص مباراة فاركو ضد الزمالك:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من قبل نادي الزمالك، أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه مدافع الزمالك حسام عبدالمجيد من ضربة رأسية بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي فاركو بعد هدف الزمالك العودة في المباراة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتفوق فريق الزمالك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا العديد من التغييرات حيث دفع باللاعب محمود عبدالرازق “شيكابالا” لتنشيط فريق الزمالك هجوميًّا حيث أهدر شيكابالا فرصتين محققتين.

وبحث نادي فاركو في أكثر من مناسبة عن تسجيل هدف التعادل ولكن دون فائدة في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية من لاعبي فاركو.

مباراة فاركو ضد الزمالك انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد ليُصبح رصيده 75 نقطة في المركز الأول ويحتاج فقط 3 نقاط لحسم لقب الدوري المصري رسميًّا للموسم الثاني على التوالي وللمرة رقم 14 في تاريخه.

أما رصيد نادي فاركو فتجمد عند 40 نقطة في المركز الثامن في جدول الترتيب.

فوز الزمالك ضد الاتحاد يضمن له الدوري:

سيواجه نادي الزمالك، فريق الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الـ32 من الدوري المصري وفي حال فاز الزمالك سيفوز بلقب الدوري لـ موسم 2021/ 2022 رسميًّا.