لم يعد يتبقى من قائمة التسعة الذين شاركوا في تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها عام 2015 سوى ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري، وذلك بعد هلاك عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري بحزام ناسف يوم الأربعاء الماضي قبل القبض عليه.

تفجير مسجد قوات الطوارئ وقع في يوم الخميس 21 شوال 1436 هـ الموافق 6 أغسطس 2015 أثناء أداء صلاة الظهر بالمسجد، ونتج عنه استشهاد 15 شخصًا وهم: 5 رجال أمن من قوات الطوارئ، و 6 متدربين بالدورات الخاصة بأعمال الحج، و 4 عمال من الجنسية البنغلاديشية.

تفاصيل العملية:

وبحسب بيان المتحدث الأمني حينها، في اليوم الذي نُفذ فيه العمل الإرهابي ارتدى الانتحاري يوسف السليمان الحزام الناسف وتوجه إلى مقر قوة الطوارئ بعسير بمساعدة أحد عناصر الخلية الجندي بقوة الطوارئ الخاصة بعسير صلاح الشهراني، الذي تأثر بأفكار عمه المطلوب سعيد الشهراني فسولت له نفسه خيانة الأمانة والغدر بزملائه بكل خسة ودناءة ، وتمكنه بادئ الأمر من التغطية على جريمته قبل أن يفضح الله أمره ويقبض عليه وعلى اثنين من المتورطين في هذا العمل الإرهابي وهما فؤاد آل دهوي وصالح الدرعان.

فيما توارى البقية عن الأنظار حينها وهم كل من:

1.سعيد عائض إل دعير الشهراني(سعودي الجنسية).

2. طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).

3.عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري سعودي الجنسية

4عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري سعودي الجنسية

5عقاب معجب فزعان العتيبي سعودي الجنسية

6.ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).

7. مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية).

8.محمد سليمان رحيان الصقري العنزي( سبق الإعلان عنه كمطلوب أمني ضمن قائمة 16 التي أعلن عنها بتاريخ 16 / 8 / 1436هـ.

9.مطيع سالم يسلم الصيعري

الداخلية تحذر:

وحذرت الداخلية من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل من صاحبه عرضة للمحاسبة، كما دعت كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم بالمسارعة في الإبلاغ عنهم.

مقتل الهالك عبدالله الشهري:

أعلنت رئاسة أمن الدولة إصابة مقيم و3 رجال أمن إثر تفجير أحد المطلوبين أمنيًا نفسه بحزام ناسف في جدة.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت بفضل الله الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد بن عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.