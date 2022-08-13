كشفت صورةٌ شكلاً واضحاً للأطباق الطائرة، بعد مرور 32 عامًا على التقاطها، من قبل طاهيين شابين يعملان في فندق ببلدة بيتلوكري، شمالي بريطانيا.

جسم ضخم على هيئة ماسة

وشاهد الطاهيان، في 4 أغسطس من عام 1990، هذا الجسم خلال تنزههما في التلال بعد نهاية يوم عمل شاق طويل في الفندق، إذ كان جسماً ضخماً وصلباً على شكل ماسة، ويبلغ طوله، كما قدرا نحو 100 قدم.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال الاثنان، إنهما شعرا بالرعب، واختبأ خلف الشجر ونظرا باتجاه ذلك الأمر الغريب.

سلاح الجو البريطاني يتابع الوضع

وبعد دقائق، سمعا صوت طائرة حربية نفاثة في المكان، وتبين لاحقاً أن سلاح الجو البريطاني أرسل طائرتين حربيتين من طراز “تورنيدو”، إلى المكان وجرى وضعهما في حالة استعداد لمدة 24 ساعة، لمواجهة ما يبدو أنه اختراق روسي للأجواء البريطانية.

وحامت الطائرة قرب الجسم الذي يحلق في الأجواء، قبل أن تواصل مسارها، وبدا أن الطيارين ألقيا نظرة فاحصة عليه.

كاميرا صغيرة وثقت الأمر

وفي ذلك الزمان، لم تكن هواتف ذكية ولا منصات تواصل اجتماعي، حيث تم التقاط صورة له من خلال كاميرا صغيرة، تبدو بدائية مقارنة بما هو موجود اليوم.

لكن كانت الكاميرا الموجودة بحوزة الطاهيين كافية لتوثيق رحلة الطبق الطائر في سماء المنطقة، إذ أوضحا أنهما أخذا 6 صور حتى اختفى عن الأنظار في السماء.